Een agent is aangesproken op een reactie die hij maandag plaatste op Twitter naar aanleiding van de demonstratie van zondag in Den Haag tegen de coronamaatregelen.

De agent reageerde op het sociale platform fel toen er kritiek werd geleverd op het optreden van de politie, die aan het eind van de demonstratie ingreep toen het op een aantal plekken uit de hand liep.

Onder een foto waarop een vrouw met bloemen te zien is tijdens een confrontatie met de ME reageert de agent maandagochtend met: "Ja hoffelijk meisje. Uitdagen en in de weg staan met haar kutbloemen. Wegwezen moet ze daar. Is de knuffelpolitie niet."

De Haagse politie keurt de reactie, die werd gedaan vanaf een officieel politie-account, sterk af. "Dit had absoluut niet mogen gebeuren en is niet in lijn met hoe wij als politie horen te handelen", staat in een korte verklaring. "De collega die dit bericht heeft geplaatst is hierop aangesproken en de tweet is inmiddels verwijderd."

De politie verrichte zondag ongeveer vierhonderd arrestaties, onder meer wegens openlijke geweldpleging. Tien à vijftien personen zitten nog steeds vast.