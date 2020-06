De politie heeft zondag "richting de vierhonderd" mensen gearresteerd tijdens en na een onrustig verlopen demonstratie tegen de coronaspoedwet op het Malieveld in Den Haag. Een grote groep van de gearresteerde demonstranten is inmiddels heengezonden. Om hoeveel mensen het precies gaat, kan een woordvoerder van de politie zondagavond nog niet zeggen.

Betogers kwamen op verschillende plekken in confrontatie met de politie. Op het Malieveld werden zeker honderd demonstranten aangehouden, omdat zij zouden hebben geweigerd te vertrekken.

Ook elders in de stad was het onrustig. Volgens de autoriteiten bestormden voetbalsupporters het Centraal Station van de stad. Het kwam daarbij tot botsingen met de ME.

Eerder op de dag werden acht demonstranten aangehouden, onder wie een persoon die een samoeraizwaard bij zich droeg. Vijf personen in de buurt van het Centraal Station werden gearresteerd wegens het gooien met stenen.

De gemeente Den Haag schrijft in een verklaring dat de politie vooraf informatie had dat 'verschillende groepen onruststokers', onder wie voetbalhooligans, vanuit andere regio's naar Den Haag kwamen om zich te mengen in de demonstratie.

"Het was vandaag een onrustige dag in Den Haag", liet burgemeester Johan Remkes weten in de verklaring. "Dit heeft niets met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken. Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde. De politie heeft meermaals stevig moeten ingrijpen. Ik ben de politie dankbaar voor hun inzet."

Betogers bereikten centrum ondanks afzettingen

In video's op sociale media waren schermutselingen tussen agenten en demonstranten te zien. De ME voerde charges uit en zette een waterkanon in.

Het is niet bekend hoeveel aanhoudingen er in totaal zijn verricht. Een deel van het centrum van Den Haag was afgezet om te voorkomen dat de betogers na afloop van het Malieveld naar het winkelgebied zouden trekken. Het Binnenhof ging ook op slot. Desondanks wisten groepen betogers het centrum te bereiken.

In de loop van de middag sommeerde de politie een groep vreedzame demonstranten die op het Malieveld waren achtergebleven te vertrekken, zei een politiewoordvoerder. Aan die oproepen werd geen gehoor gegeven, waarna de groep werd ingesloten en aangehouden.

70 Relschoppers op de vuist met ME in Den Haag

Onverwacht druk bij demonstratie

Zondagochtend was het nog rustig op het Malieveld, maar later op de dag stroomde het steeds voller. Waar op voorhand hoogstens enkele honderden demonstranten werden verwacht, bleken dat er duizenden te zijn.

De betogers hielden zich niet aan de anderhalvemeterregel en werden door de politie gevorderd het terrein te verlaten. Niet alle demonstranten gaven daar gehoor aan.

Na de eindtijd van 13.30 uur, die door burgemeester Johan Remkes werd ingesteld, bleef het druk op het Malieveld. De politie kwam daarop in actie met charges en een waterkanon.

In de loop van de dag werden zeker acht personen aangehouden voor verschillende vergrijpen.

Tijdens de middag splitste de betoging zich op in twee groepen: vreedzame demonstranten en betogers die de confrontatie met de politie opzochten.

Rond 16.30 gaf de politie de overgebleven demonstranten op het Malieveld opdracht te vertrekken.

46 Politie grijpt in bij demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag

Burgemeester gaf alsnog toestemming

De demonstratie tegen de coronamaatregelen door Virus Waanzin vond plaats ondanks een verbod van burgemeester Johan Remkes, dat vrijdag werd bekrachtigd door de rechter.

Remkes gaf zondag aan het einde van de ochtend alsnog toestemming voor een korte demonstratie tot 13.30 uur, mits de anderhalvemeterregel werd gerespecteerd.

Het protest van Virus Waanzin is tegen de coronaspoedwet. De organisatie wil voorkomen dat de "Nederlandse samenleving nog langer gebukt gaat onder de coronamaatregelen".