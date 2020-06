Zeven demonstranten die protesteren tegen de coronamaatregelen zijn zondagochtend op het Malieveld in Den Haag aangehouden. Zij zijn meerdere keren aangesproken, gewaarschuwd en gevorderd om het terrein verlaten, zo meldt de politie. Toen zij dit niet deden, zijn ze opgepakt.

Volgens de politie zijn er nu nog enkele tientallen demonstranten op het Malieveld aanwezig, maar is de sfeer rustig. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten. We blijven mensen aanspreken, waarschuwen en van het terrein vorderen indien nodig", aldus een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Vrijdag besloot de rechter dat de demonstratie tegen de coronamaatregelen door Virus Waanzin van zondag op het Malieveld niet door mocht gaan. Eerder die dag verbood waarnemend burgemeester Johan Remkes al de demonstratie, waarna de organisatie van het protest naar de rechter stapte.

Remkes nam het besluit in overleg met politie en justitie. Er zou vanwege een urenlang programma met optredens van bekende dj's feitelijk sprake zijn van een groot evenement. Hiermee zou het algemene verbod op evenementen dat tot 1 september geldt worden overtreden.

Voor de demonstratie van de organisatie Virus Waanzin hadden zich aanvankelijk honderd mensen aangemeld, maar dit liep na oproepen via diverse media al snel op tot zo'n tienduizend. Daar was volgens de gemeente geen plaats voor op het Malieveld.

De rechtbank oordeelde tijdens het kort geding dat het bij de demonstratie niet mogelijk zou zijn om met zoveel mensen nog voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden. Ook ging de rechter mee in het argument van de gemeente dat het protest te veel op een evenement zou lijken.

Het protest van Virus Waanzin is tegen de coronaspoedwet. De organisatie wil voorkomen dat de "Nederlandse samenleving nog langer gebukt gaat onder de coronamaatregelen".

