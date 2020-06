Een 43-jarige vrouw uit Den Haag is vrijdag rond 21.50 uur opgepakt op het Zwarte Pad in Scheveningen. Zij had met oranje verf 61 hartjes over corona-instructielogo's die door de gemeente waren aangebracht, gespoten.

Een beveiliger had de vrouw met een spuitbus zien lopen, die vervolgens schreeuwend wegliep toen hij haar wilde aanspreken. Daarna werd de politie gealarmeerd, maar volgens agenten viel er geen gesprek met de vrouw te voeren en werkte zij niet mee.

Ze is aangehouden voor baldadigheid en voor de wet ID, omdat zij zich weigerde te legitimeren, aldus de politie. Bij de aanhouding wilde de vrouw ontsnappen en viel vervolgens op de grond, waarbij zij haar hoofd stootte.

Toen de vrouw onder controle was, is ze naar het politiebureau overgebracht. Na verhoor is zij weer vrijgelaten. Intern zal het handelen van de agenten getoetst worden. De agenten laten weten bereid te zijn in gesprek te gaan met de vrouw.