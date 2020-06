Een 43-jarige vrouw is zaterdag gewond geraakt bij een mishandeling op de Marcelisstraat in Den Haag.

De politie ontving eerst een melding over een steekpartij, maar het bleek om een mishandeling te gaan, zo meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie in relationele sfeer. Vermoedelijk is het slachtoffer geslagen en heeft daarbij, vanwege de ring van de verdachte, een snee in het gezicht opgelopen.

Vanwege de eerdere foutieve melding over een steekpartij werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is wel in de buurt geland, maar hoefde niet ingezet te worden. Het slachtoffer kon zelf de ambulance in lopen voor controle.

De verdachte, een 39-jarige vrouw uit Den Haag, is een bekende van het slachtoffer. Zij is na de mishandeling gevlucht, maar zal later worden aangehouden.