De gemeente Den Haag presenteert een eenduidig kader die het subsidiebeleid consequenter en transparanter moet maken. Dat maakt de gemeente donderdag via een persbericht bekend.

Jaarlijks verstrekt de gemeente zo'n 350 miljoen euro aan subsidies die voor een groot deel naar cultuur, onderwijs of zorg gaan. "Inwoners en organisaties moeten weten waar ze op kunnen rekenen. Daarom maken we het beleid nu consequent en transparant", aldus verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Financiën).

Tot dusver beschikte de gemeente niet over een overkoepelend kader van waaruit subsidies werden verleend. In plaats daarvan werden verschillende subsidies op basis van allerlei afzonderlijke documenten verstrekt. Daardoor ontbrak het aan eenduidigheid en transparantie in het subsidiebeleid.

Daarom presenteert de gemeente nu een eenduidig subsidiekader. Voor alle afzonderlijke beleidsterreinen kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan resultaten die een bepaalde subsidie moet opleveren.

Daarnaast wil de gemeente zich richten op de betrouwbaarheid en integriteit van subsidieaanvragers.