Een agente is woensdag gewond geraakt bij een aanhouding in een woning aan de Bosboomstraat in Den Haag. Drie personen zijn gearresteerd, van wie één wegens mishandeling.

Rond 17.40 uur arriveerde de politie bij de woning om daar een dertigjarige Hagenaar aan te houden wegens bedreiging. Na de arrestatie begonnen andere personen die in het huis aanwezig waren zich ermee te bemoeien en sloeg de vlam in de pan.

Een agente kreeg in het tumult een klap in haar gezicht en raakte gewond aan haar arm. Hiervoor is een achttienjarige vrouw uit Den Haag als verdachte aangehouden. Een 65-jarige man die dit probeerde te verhinderen raakte in worsteling met een andere agent en werd eveneens gearresteerd.

De agente heeft aangifte gedaan van mishandeling.