Een 27-jarige vrouw is woensdag in Den Haag rond 06.30 uur aangehouden nadat zij in de richting had gehoest van HTM-controleurs bij de halte Dynamostraat. Daarbij riep ze dat ze corona had.

De vrouw stapte op de Fruitweg in de tram en weigerde een mondkapje te dragen, meldt de politie.

HTM-medewerkers zetten haar daarom bij de halte Dynamostraat uit de tram. Zij begon vervolgens expres te hoesten in de richting van de controleurs, die vlak bij haar stonden.

Daarop werd ze aangehouden voor mishandeling. Bij haar fouillering werd een mes aangetroffen. De vrouw wordt voorgeleid aan de officier van justitie.

Coronahoesters- en spugers worden vervolgd via het supersnelrecht of snelrecht. Bij het supersnelrecht worden de verdachten binnen drie dagen voorgeleid. Bij het snelrecht is dat veertien dagen. Tot die tijd blijven ze in een cel.

