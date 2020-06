Tientallen touringcars zijn woensdag naar het Malieveld in Den Haag gereden om te protesteren. De busondernemers willen vanwege de coronacris een steunpakket van 240 miljoen euro.

Een colonne van zo'n veertig bussen reed rond 13.15 uur door Den Haag naar het Malieveld.

Omdat de ondernemers zich niet gehoord voelen in Den Haag, voeren zij samen met branchevereniging Busvervoer Nederland, onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), op woensdag actie. (Foto: Regio15/Donny Kooistra)

Wat voor hen onduidelijk is, is dat de vliegtuigindustrie wel weer is opgestart, maar dat touringcars nog niet ingezet mogen worden. (Foto: Regio15/Sebastiaan Barel)

"Dit heeft grote gevolgen voor de mobiliteit in Nederland. Zo kunnen onder andere schoolreizen niet meer worden gehouden, zullen ouderen hun dagtochten moeten missen, kunnen instellingen hun bewoners geen dag uit meer bieden en is treinvervangend vervoer onmogelijk", aldus de KNV. (Foto: Regio15/Sebastiaan Barel)

Op het Malieveld werd rond 13.45 uur een korte manifestatie gehouden waarbij de ondernemers een manifest aanbieden aan Tweede Kamerlid Erik Ziengs van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Foto: Regio15/Sebastiaan Barel)