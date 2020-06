Een vijftienjarige jongen is dinsdag opgepakt als verdachte van een steekpartij die maandagmiddag plaatsvond op de Jan Romeinstraat in Den Haag.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Ook is het onbekend of er gewonden zijn gevallen. De politie was nog niet bereikbaar voor meer informatie.

Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.