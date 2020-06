De politie heeft dinsdag een 24-jarige man uit Den Haag aangehouden nadat er bij een brand een vermoedelijk drugslab werd aangetroffen in Nootdorp. Ook een twintigjarige man uit Nootdorp en een man uit Voordorp (24) zijn opgepakt.

De recherche doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand en de rol van de verdachten, maar vermoedt dat er sprake is van een drugslab in het pand aan de 's-Gravenweg in Nootdorp.

De brandweer adviseerde eerder op de dag om ramen en deuren in de omgeving van Nootdorp gesloten te houden, omdat er een onbekende hoeveelheid gevaarlijke stoffen was vrijgekomen bij de brand. Rond 15.45 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er enkele personen en agenten preventief door de brandweer met water ontsmet. Zij werden ook uit voorzorg nagekeken door de ambulancedienst.