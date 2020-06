Een scooterrijder is zondagavond gewond geraakt bij een zware mishandeling op de Strandweg die langs het strand in de Haagse badplaats Scheveningen loopt. De mishandeling vond plaats nadat de scooterrijder in botsing was gekomen met de auto van de verdachte.

Het slachtoffer reed rond 22.00 uur op zijn scooter over de Scheveningseslag, toen hij plotseling werd aangereden door een personenauto. Toen de scooterrijder hem hierop wilde aanspreken, werd hij hard op zijn kaak geslagen door de automobilist.

De bestuurder van de auto reed weg, maar werd achtervolgd door het slachtoffer. Even verderop, op de Strandweg, kwamen de twee elkaar weer tegen en ontstond er opnieuw discussie. De automobilist sloeg de scooterrijder wederom, maar dit keer met een hard voorwerp.

Het slachtoffer raakte hierdoor zwaargewond aan zijn oog en moest meegenomen worden naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden.