De gemeente Den Haag organiseert deze week de Support Your Locals Dagen om inwoners op te roepen iets te kopen of bestellen bij lokale ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer verkeren.

De Support Your Locals Dagen vinden donderdag, vrijdag en zaterdag plaats. Wethouder Saskia Bruines (Economie) geeft op donderdag om 17.00 uur het officiële startsein. Dat doet ze samen met de 'Stoepkrijter des Vaderlands', die voor de gelegenheid een grote krijttekening op de Grote Markt maakt.

Het initiatief is bedoeld om de lokale ondernemers een hart onder de riem te steken. De Haagse ondernemers zijn blij met de steun van consumenten die ze in de afgelopen weken al kregen. De gemeente roept haar inwoners op ze te blijven steunen.

