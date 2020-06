Bij een reisbureau aan de Hoefkade in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte hierbij gewond. Vorig jaar vond er bij hetzelfde reisbureau ook een explosie plaats. De politie is een onderzoek gestart.

De deuren van het reisbureau zijn vernield, meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. De schade aan het pand is groot.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor ondersteuning. Wat de oorzaak van de explosie is, wordt nog onderzocht.

Volgens Omroep West zou het gaan om het reisbureau van de vader van de Haagse crimineel Reda N., maar dat kan de politiewoordvoerder niet bevestigen.

De politie komt later met meer informatie.