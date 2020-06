Een woning aan de David Blesstraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is een onderzoek gestart.

De politie kreeg de melding over de schoten rond 2.40 uur binnen. Ter plaatse troffen agenten enkele hulzen aan. Ook trof de politie in de portiekflat inslagen in de ramen aan.

Waarom de woning beschoten is, is nog onbekend. De verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die mogelijk meer weten over het schietincident.