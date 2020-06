De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag een 22-jarige man veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en zes maanden voor onder meer wapenhandel en het witwassen van auto's.

De man heeft bijna een jaar lang gehandeld in vuurwapens. Hoewel bewezen is dat hij slechts vier wapens heeft verhandeld, leidde de rechtbank uit het dossier af dat dit werkelijke aantal veel hoger ligt. Hij zou in totaal minimaal zeventien vuurwapens hebben verhandeld.

Daarnaast heeft de rechtbank vastgesteld dat de man vier auto's heeft witgewassen. Een van die auto's is gebruikt bij een poging tot liquidatie in Zwolle. Het voertuig werd later uitgebrand aangetroffen.

De man moet de opbrengsten van de criminele activiteiten die hij heeft verricht terugbetalen aan de Staat. Het gaat om een bedrag van ruim 16.500 euro voor de wapenhandel en een bedrag van ruim 7.500 euro voor het witwassen van de auto's.

Verder heeft hij een celstraf van vijf jaar en zes maanden opgelegd gekregen. Deze straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.