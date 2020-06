Het Prinses Irene Sportpark in Rijswijk wordt de komende twee seizoenen de trainingslocatie voor ADO Den Haag.

"De club is verheugd dat er overeenstemming is bereikt voor het gebruik van deze kwaliteitslocatie, maar blijft ook met de gemeente Den Haag aan de slag gaan om op langere termijn terug te keren naar het Zuiderpark", laat de club weten op hun website.

Het Prinses Irene Sportpark is het voormalige sportcomplex van RVC, RVC Rijswijk en Haaglandia. Er moeten nog de nodige aanpassingen en verbouwingen in het park worden gedaan. Wel is het park de laatste jaren grondig vernieuwd. "Dat maakt het mogelijk om op korte termijn een Eredivisiewaardige locatie te realiseren", aldus de club.

ADO kan twee-en-een-half natuurgrasveld gaan gebruiken. Ook kan er getraind worden op kunstgras, als de sporters dat willen.

Het kunstgras in het Cars Jeans Stadion wordt momenteel vervangen door natuurgras. Uiteindelijk is het de wens van de gemeente en de voetbalclub om in het Zuiderpark een 'fraaie trainingsaccommodatie te realiseren'.

Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport van de gemeente Den Haag: "Om daar in één keer een mooi en stevig trainingscomplex neer te zetten, wordt nu wat meer tijd genomen. Deze overbruggingsperiode gaan we samen met ADO Den Haag gebruiken om dit voor elkaar te krijgen."