De zwemmer die dinsdag te water raakte bij de Trekvlietbrug in Den Haag en later overleed in het ziekenhuis was een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo meldt de politie woensdag.

De man was met twee anderen aan het zwemmen toen zij door onbekende reden in de problemen kwamen. Twee van hen konden zelfstandig uit het water komen, zo meldde een woordvoerder van de brandweer eerder aan NU.nl. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De 47-jarige man raakte echter onder water en was vermoedelijk stroomafwaarts richting Rijswijk afgedreven. Nadat hij enige tijd als vermist werd opgegeven, haalde een duikteam hem uit het water. Hij moest daarbij worden gereanimeerd. De man is in het ziekenhuis overleden.

De politie heeft de zaak nog in onderzoek is en is op zoek naar getuigen.