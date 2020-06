Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling (GGZ) Parnassia Groep in Den Haag. Máxima ging in gesprek over de gevolgen van de coronapandemie op de geestelijke gezondheidszorg.

Koningin Máxima sprak eerst met mensen met psychische problemen over de gevolgen van de coronacrisis. (Foto: BrunoPress)

Leden van de Cliëntenraad van Parnassia Groep vertelden over de mogelijkheden tot beeldbellen, online behandelingen en huisbezoeken tijdens de coronacrisis. (Foto: BrunoPress)

Vervolgens ging Máxima in gesprek met zorgverleners over toekomstperspectieven in de psychiatrie. (Foto: BrunoPress)