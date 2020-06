Een zwemmer die dinsdag te water raakte bij de Trekvlietbrug aan de Neherkade in Den Haag is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie.

De identiteit van de man is nog niet bekend.

De persoon was eerder dinsdag te water geraakt en vermoedelijk stroomafwaarts richting Rijswijk afgedreven. Nadat hij enige tijd als vermist werd opgegeven haalde een duikteam hem uit het water. Hij moest daarbij worden gereanimeerd.

De man was met twee personen aan het zwemmen toen zij door onbekende reden in de problemen kwamen. De twee anderen konden zelfstandig uit het water komen, meldde een woordvoerder van de brandweer eerder aan NU.nl. Zij werden nog wel naar het ziekenhuis overgebracht.