Drie personen zijn dinsdag te water geraakt bij de Trekvlietbrug aan de Neherkade in Den Haag. Eén van hen is gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Het drietal was aan het zwemmen toen het door onbekende reden in de problemen kwam. Twee personen konden vervolgens zelfstandig uit het water klimmen, zo meldt een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl. Zij zijn ook naar het ziekenhuis overgebracht.

De derde persoon was onder water geraakt en vermoedelijk stroomafwaarts richting Rijswijk afgedreven. De man is door een duikteam uit het water gehaald. Hoe hij er nu precies aan toe is, kon de woordvoerder niet zeggen.

Het zoekgebied was groot en daarom kwam de brandweer met meerdere duikteams ter plaatse. De brandweer riep mensen op om niet te komen kijken en hulpdiensten de ruimte te geven. Ook waren er drie ambulances en een traumahelikopter ter plaatse.

(Foto: Regio15/Tim Kleijn)