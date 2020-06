Twee mannen zijn dinsdagochtend opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij een schietincident dat zondag 5 april plaatsvond op het Zonneoord in Den Haag. Hierbij raakte een 26-jarige man gewond.

Het slachtoffer werd door twee mannen op een motor beschoten. Wat de aanleiding van de schietpartij was, is nog onbekend.

Politieagenten vonden die avond op de Arckelweg in Poeldijk in het water een tas en twee motorjassen. De politie is direct een onderzoek gestart.

Zo kwamen ze uiteindelijk een 36-jarige Rotterdammer en een 36-jarige Capellenaar op het spoor. Ze zitten beiden nog vast en mogen alleen contact met hun advocaat.

Mensen die mogelijk meer weten van het incident, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.