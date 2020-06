De organisatie van de Invictus Games heeft nog geen nieuwe datum kunnen prikken voor de editie van 2021. Als gevolg van de coronacrisis moest het evenement, dat van 9 tot en met 16 mei in Den Haag zou plaatsvinden, dit jaar worden geschrapt.

Den Haag mag het sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger volgend jaar alsnog organiseren en had gehoopt rond deze tijd duidelijkheid te kunnen geven over een nieuwe datum.

"We hebben eerder gezegd tegen onze deelnemers en supporters dat we voor eind mei een update zouden geven, maar hoewel we vastbesloten zijn om de Invictus Games in 2021 te organiseren en we al veel voorbereidend werk hebben verricht, kunnen we nog geen nieuwe data bevestigen", meldt de organisatie.

"We hoopten ten tijde van het besluit dat we met een dergelijk lange vertraging meer zekerheid zouden hebben, maar niets is zeker in de wereld na COVID-19. Hoewel we allemaal snel weer terug willen keren naar de normaliteit, we moeten in staat zijn om te anticiperen op eventuele ontwikkelingen."

De organisatie zegt zich te blijven richten op de periode van eind mei tot begin juni 2021, maar ook september is niet uitgesloten. De voorbereidingen worden getroffen "in nauwe samenwerking met vele belanghebbende en door het verifiëren van de beschikbaarheid van faciliteiten zoals het Zuiderpark en de hotelaccommodaties".

