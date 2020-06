Een 36-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag doodgestoken op de Hoogvlietstraat in Den Haag. De politie kon al snel een verdachte aanhouden.

Het steekincident vond rond 3.30 uur plaats. De twee betrokken mannen kregen ruzie in de woning van het slachtoffer aan de Hoogvlietstraat.

Tijdens een gevecht tussen beide mannen is het slachtoffer gestoken met een mes. De hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plekke.

De verdachte was weggefietst, maar werd na een snelle zoektocht door agenten aangehouden op de Melis Stokelaan. De verdachte is een veertigjarige man uit Voorburg.

Het onderzoek naar het steekincident is in volle gang. De politie roept getuigen op zich te melden.