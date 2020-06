Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag 120 uur werkstraf geëist voor een 32-jarige man uit Den Haag die vrouwenbesnijdenis heeft aanbevolen. Vrouwenbesnijdenis is strafbaar in Nederland.

De man deed zijn uitlating in een online cursus van de As-Soennah moskee en juist die context maakt het volgens het OM extra kwalijk. Met zijn aanbeveling heeft de verdachte zich volgens het OM schuldig gemaakt aan opruiing en het aanzetten tot mishandeling, en daarmee tot geweld.

Dat hij dit deed in een openbare cursus van de moskee maakt het extra kwalijk. "De verdachte is niet de eerste de beste eenvoudige van geest. Hij is een gestudeerd man, een officieel aangesteld docent", zegt de de officier van justitie vrijdag.

De verdachte verklaarde bij de politie dat de uitlating niet zijn mening was, maar dat hij slechts voorlas uit een geschrift. Het OM noemt dat ongeloofwaardig, ook omdat de man er later in zijn les geen afstand van nam of enige context leverde. De video is wel online gezet.

"Dat de verdachte de uitlating heeft gedaan binnen een religieuze les, doet niet af aan de strafbaarheid ervan. Bij het aanzetten tot geweld is er geen ruimte meer voor de context van bijvoorbeeld geloofsovertuiging of maatschappelijk debat", aldus het OM.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.