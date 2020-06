De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Badhuisstraat in Scheveningen. Een persoon ademde rook in en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer wist het vuur binnen korte tijd te doven en zette extra materiaal en mensen in om omringende huizen te ontruimen.

Tegen de tijd dat iedereen was geëvacueerd, was de brand al geblust.