Door de coronacrisis kan de gemeente Den Haag een tekort oplopen in de begroting van 81 tot 131 miljoen euro in 2020. Dat blijkt uit een financiële impactanalyse van het stadsbestuur, bijgesloten bij de jaarlijkse voorjaarsnota.

"Hoewel de impactanalyse een momentopname is, is het duidelijk dat de gevolgen van de crisis flink zullen zijn", stelt de gemeente in een persbericht.

De gemeente zal 'alle zeilen moeten bijzetten om een degelijke begroting te maken in het najaar'. Het doel is om de gemeente financieel gezond te laten blijven en toch te investeren in de stad.

Het Rijk draagt 566 miljoen euro bij voor de gevolgen van het coronavirus in gemeenten, werd eerder bekend. "Maar ook met een extra rijksvergoeding komt de gemeente Den Haag de komende tijd voor ingrijpende beslissingen te staan", laat de gemeente weten.

"De optelsom van rekeningen die bij de gemeenten wordt neergelegd neemt alsmaar toe", zegt wethouder Boudewijn Revis (Financiën). "De 566 miljoen voor corona is een goede eerste stap, maar het is belangrijk dat na deze eerste stap, andere stappen volgen."

Als een van de grote opgaven noemt de gemeente de structurele tekorten binnen de Jeugdhulp en de WMO in Den Haag.

In september verschijnt een ontwerpbegroting voor 2021 tot 2024. De voorjaarsnota die nu is gepresenteerd laat het financiële beeld van deze begroting al zien. De gemeente kondigt aan ook met een najaarsnota te komen.