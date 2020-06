De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 27-jarige Pool aangehouden op het Paul Krugerplein op verdenking van een woninginbraak eerder die nacht op de Reitzstraat in Den Haag. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten.

Een bewoner van de Reitzstraat merkte rond middernacht drie onbekende mannen op bij de deur van zijn woning en vermoedde direct dat er was ingebroken. De mannen sloegen op de vlucht bij het zien van de bewoner. Zij vluchtten in de richting van de Paul Krugerlaan en de Steijnlaan.

Agenten konden de eerste verdachte al snel aanhouden door aanwijzingen van de bewoner. De twee andere mannen wisten te ontkomen. De bewoner heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de woninginbraak.

Van de twee verdachten die nog op de vlucht zijn, is een signalement bekend. Het gaat om twee witte mannen. De ene man heeft een slank postuur en geelblond stekelig haar. De andere man heeft een breed postuur en is rond de 1.95 meter lang. Hij droeg tijdens het voorval een zwarte tui.

De politie vraagt mensen met informatie om contact op te nemen.