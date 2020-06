De gemeente Den Haag start een experiment met een strandafvalrobot. De robot, die werd gebouwd door de TU in Delft en het Haagse TechTics, zal ingezet gaan worden aan de boulevard van Scheveningen.

De bedoeling is niet zozeer om de stranden schoon te houden, maar vooral om meer bewustzijn te creëren.

"Wie nu denkt dat er straks robots op het strand gaan rijden die al het afval gaan oprapen, die heeft het mis. Sowieso omdat de robot nog bijzonder traag te werk gaat en verre van efficiënt is", zegt ondernemer Martijn Lukaart namens TechTics.

"Afval moet in de eerste plaats al helemaal niet op het strand komen en het is bizar hoe makkelijk mensen hun rotzooi achterlaten na een stranddag. De impact ervan is echt enorm."

De robot, genaamd .BB (BeachBot), stopt zodra deze bijvoorbeeld een sigaret met voldoende zekerheid herkent en verzamelt het afval vervolgens automatisch. De gemeente Den Haag is de eerste klant van Project.BB.

"Vanuit technisch oogpunt is het uniek dat met onze oplossing steeds meer zwerfafval wordt herkend", zegt Lukaart. "De robot vraagt nadrukkelijk de hulp van mensen als deze afval ziet en dit niet herkent. Met deze aanpak gaan we steeds meer data verzamelen over zwerfafval."

Ook de gemeente benadrukt dat niet moet worden verwacht dat de robot al het zwerfafval op kan ruimen. "De experimenten moeten een discussie starten over hoe we omgaan met zwerfafval en het gebruik van robots in de buitenruimte."