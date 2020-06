Een persoon is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekpartij op het Heeswijkplein Den Haag, zo meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Eén verdachte is aangehouden.

Het incident vond tussen 00.00 en 1.00 uur plaats. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

De steekpartij begon op het Heeswijkplein en kreeg volgens de woordvoerder "een vervolg" bij het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. Verder kan de woordvoerder nog geen informatie geven over het incident.

De identiteit van het slachtoffer en de verdachte is ook nog niet bekendgemaakt. De politie verwacht later op de dag meer informatie vrij te kunnen geven.