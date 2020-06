Een 57-jarige man is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekpartij op het Heeswijkplein in Den Haag. Een 67-jarige verdachte is aangehouden.

Het incident vond tussen 0.00 en 1.00 uur plaats. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer zou door een bekende van hem gestoken zijn. Een familielid heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van zijn verwondingen was het slachtoffer niet aanspreekbaar.

De politie is meteen een onderzoek gestart en kon rond 4.00 uur een verdachte aanhouden in zijn woning.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Het slachtoffer is momenteel nog steeds niet aanspreekbaar en daarom komt de politie graag in contact met getuigen van het incident.