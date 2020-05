De politie heeft vrijdagavond twee vrouwen van 28 en 55 jaar oud aangehouden die na ruzie met elkaar op de vuist waren gegaan in een woning aan de Capadosestraat in Den Haag.

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding dat er iemand gestoken was bij een ruzie in de woning. Ter plaatse bleken twee vrouwen ruzie gekregen te hebben waardoor ze op de vuist waren gegaan.

Een negentienjarige man uit Den Haag had geprobeerd de boel te sussen, maar was gewond geraakt doordat een van de vrouwen een mes in haar handen had. Hij is naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan zijn verwonding.

De beide vrouwen zijn door de politie aangehouden en hebben tegen elkaar aangifte van bedreiging gedaan. De recherche onderzoekt de zaak, waarvan de oorzaak volgens de politie in de relationele sfeer ligt.