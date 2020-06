Tientallen demonstranten voeren zaterdagmiddag actie bij de Koekamp in Den Haag tegen de coronamaatregelen en het beleid van het kabinet. Twee demonstranten zijn tot nu toe aangehouden.

Volgens oproepen die op Facebook circuleren, is de demonstratie een roep om vrijheid en een protest tegen het huidige beleid van het kabinet rondom de coronacrisis.

Het is onduidelijk wie precies de initiatiefnemer van de demonstratie is. Op het pamflet dat op internet circuleert, is in elk geval te lezen dat het doel een "vreemdzame" demonstratie is. (Foto: Regio15/Sebastiaan Barel)

Op de spandoeken en borden die de demonstranten met zich meedragen staan onder meer teksten als 'Rot op Rutte3' en 'Stop de 1,5 meter waanzin'. (Foto: Regio15/Rene Hendriks)

Op locatie zijn maximaal dertig demonstranten toegestaan vanwege de anderhalvemeterafstandregel. Indien de demonstranten zich niet aan de regels houden, gaat de politie ingrijpen. (Foto: Regio15/Nick vd Toorn)

Omdat er niet werd gehouden aan het maximale aantal van dertig demonstranten, is een deel van de mensen naar station Den Haag Centraal geleid, zo liet de gemeente weten. De politie vormde linies om de demonstranten in goede banen te begeleiden. (Foto: Regio15/Rene Hendriks)

Tientallen personen zijn aangehouden vanwege het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). (Foto: Regio15/Bob van Keulen)

Op de Koekamp en tussen de Koekamp en Den Haag Centraal zijn veel politie-eenheden aanwezig. Volgens een politiewoordvoerder is de situatie "onder controle". (Foto: Regio15/Sebastiaan Barel)

Of er boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de anderhalvemetermaatregel kon de woordvoerder nog niet zeggen. De politie laat weten arrestaties te verrichten bij de Rijnstraat, omdat mensen zich daar niet aan de noodverordening houden. (Foto: Regio15/Daan van den Ende)