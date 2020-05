Tientallen demonstranten voeren zaterdagmiddag actie bij de Koekamp in Den Haag tegen de coronamaatregelen en het beleid van het kabinet.

Volgens oproepen die op Facebook circuleren, is de demonstratie een roep om vrijheid en een protest tegen het huidige beleid van het kabinet rondom de coronacrisis.

Het is onduidelijk wie precies de initiatiefnemer van de demonstratie is. Op het pamflet dat op internet circuleert, is in elk geval te lezen dat het doel een "vreemdzame" demonstratie is. (Foto: Regio15/Sebastiaan Barel)

Op locatie zijn maximaal dertig demonstranten toegestaan vanwege de anderhalvemeterafstandregel. Indien de demonstranten zich niet aan de regels houden, gaat de politie ingrijpen. (Foto: Regio15/Nick vd Toorn)

Op de spandoeken en borden die de demonstranten met zich meedragen staan onder meer teksten als 'Rot op Rutte3' en 'Stop de 1,5 meter waanzin'. (Foto: Regio15/Rene Hendriks)