De politie heeft donderdagavond iemand aangehouden naar aanleiding van een steekincident in de Van Bylandtstraat in Den Haag, meldt de politie via Twitter.

Bij de steekpartij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Agenten konden later op de avond een verdachte aanhouden. De politie doet onderzoek naar de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen.