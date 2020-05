In de Neptunusstraat in Den Haag zijn donderdagavond twee mensen verwond door een man met een bijl. De verdachte is door de politie neergeschoten en ligt zwaargewond in het ziekenhuis, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag weten.

De politie kreeg rond 18.45 uur de melding dat er een man met een bijl op straat liep. Het bleek te gaan om een 34-jarige man uit Den Haag. De verdachte is ter plekke door een agent neergeschoten.

De man had daarvoor twee omstanders verwond en meerdere deuren vernield. De slachtoffers zijn in de ambulance behandeld, een van hen is ook naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding voor het incident De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht en nog niet verhoord.

De Rijksrecherche doet nog een apart onderzoek naar het schieten door de agent. Dat gebeurt altijd wanneer een agent heeft geschoten waardoor iemand gewond is geraakt.