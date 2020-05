De politie heeft donderdagavond schoten gelost op de Neptunusstraat in Den Haag. Hierbij is één persoon gewond geraakt, zo bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens nieuwsplatform Regio15 zou er daarvoor een steekpartij hebben plaatsgevonden.

De politie noch het OM kan dit bevestigen. Beide partijen willen momenteel nog niks zeggen over het incident. De rijkscherche doet onderzoek naar de aanleiding van het schieten door de politie, zo laat het OM weten.

Wat er zich daarvoor precies heeft afgespeeld, is dus onduidelijk. Volgens nieuwsfotografen van Regio15 zou een man mogelijk met een hakbijl twee mensen op straat verwond hebben.

De Neptunusstraat is momenteel afgezet. Het onderzoek naar het incident is in volle gang en de politie verwacht later meer informatie vrij te kunnen geven.