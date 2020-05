Bij een kapperszaak aan de Boekhorststraat in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag een inbraak gepleegd. Een veertigjarige man is aangehouden, maar de politie is wel nog op zoek naar getuigen.

De inbraak vond plaats tussen 1.00 en 2.00 uur in de nacht, zo meldt de politie. De melding over de inbraak kwam rond 1.20 uur binnen. Getuigen zagen de verdachte een raam breken en naar binnen gaan.

De verdachte ging er met een onbekend geldbedrag vandoor richting de Zuidwal. Hij is later aangehouden op de Looijerstraat. De eigenaar van kapperszaak heeft aangifite gedaan.