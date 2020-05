In een woning aan de Mient in Den Haag is donderdagmiddag brand uitgebroken. Niemand raakte hierbij gewond.

De bewoners van het pand hebben zichzelf en hun huisdier in veiligheid gebracht.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft de brand snel kunnen blussen. De bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken in verband met mogelijke rookinhalatie, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk.