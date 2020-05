De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere woningen in de Oudemansstraat in Den Haag ontruimd vanwege een brand in een schuur achter een woning.

De brand in de schuur ontstond rond 2.00 uur door een nog onbekende oorzaak, meldt Haaglanden Veilig. Er was niemand in de schuur aanwezig en niemand raakte gewond.

Wel was er sprake van flinke rookontwikkeling. Drie bovengelegen woningen en twee aangrenzende woningen op de Jan ten Brinkstraat werden daarom enige tijd ontruimd.

Rond 2.15 uur was de brand geblust en de situatie onder controle. De bewoner van de woning bij de schuur wordt geholpen bij de schadeafhandeling.