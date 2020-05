De gemeente Den Haag waarschuwt groeperingen die zaterdag in de stad willen demonstreren dat de coronamaatregelen niet omzeild kunnen worden door op nabijgelegen plekken meerdere kleine betogingen aan te melden.

Meerdere organisaties die het niet eens zijn met de huidige aanpak van de coronacrisis en het uitrollen van het 5G-netwerk zijn van plan om zaterdag in Den Haag te demonstreren.

"Voor 30 mei zijn er meerdere demonstraties aangemeld bij de gemeente", staat in een persbericht. "Demonstreren is een grondrecht en de gemeente wil de organisaties dan ook zeker in de gelegenheid stellen hun standpunten kenbaar te maken."

De demonstranten moeten zich echter wel houden aan de noodverordening, benadrukt de gemeente. "Op advies van de GGD geldt een duidelijk maximum van dertig deelnemers en demonstranten dienen een onderlinge afstand van minimaal anderhalve meter aan te houden."

"Het maximum kan niet omzeild worden door vanuit dezelfde organisaties op dezelfde tijd en (bijna) dezelfde plaats meerdere demonstraties aan te melden. Aanmeldingen van vijftig demonstraties met dertig deelnemers en van honderd demonstraties met twintig deelnemers worden dan ook niet toegestaan."

