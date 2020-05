De politie toont dinsdag in het opsporingsprogramma Team West beelden van een persoon die verdacht wordt van brandstichting in restaurant De Haagsche Beek in Den Haag op woensdag 6 mei.

Het incident vond in de nacht van 5 op 6 mei plaats rond 2.00 uur.

Op camerabeelden is te zien dat iemand vloeistof bij de eetgelegenheid aan de Machiel Vrijenhoeklaan naar binnen gooit, waarna brand uitbreekt. Vlak na de brand ontstaat een explosie.

Deze beelden zullen om 17.00 uur getoond worden in Team West. Mensen die de verdachte op de beelden herkennen, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.