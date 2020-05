Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) maakt zich zorgen over de lage opkomst in Den Haag bij de vaccinaties tegen de meningokokkenziekte. Slechts 57 procent van de wekelijks 360 veertienjarigen die sinds april worden uitgenodigd, kwam opdagen.

"Eerlijk gezegd vind ik het te gek voor woorden", aldus Parbhudayal. "De hele wereld kijkt uit naar een vaccin tegen het in potentie dodelijke coronavirus. Tegelijk laten honderden jongeren en hun ouders in Den Haag hun afspraak verlopen om een vaccinatie te komen halen tegen de dodelijke en besmettelijke meningokokkenziekte. Neem je verantwoordelijkheid, wil ik tegen die jongeren en hun ouders zeggen. Bescherm jezelf en de mensen in je omgeving."

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert jongeren de prik tegen de meningokokkenziekte direct bij de eerste oproep te halen. De meningokokkenziekte is een ernstige infectieziekte, waarbij jongeren tot de risicogroep behoren.

Daarom wordt de prik dit jaar aangeboden aan alle jongeren die zijn geboren in 2006. In Den Haag gaat het om ruim 4000 jongeren.