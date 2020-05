De nieuwe burgemeester van Den Haag wordt donderdag tijdens een ingelaste vergadering van de gemeenteraad bekendgemaakt, zo heeft de gemeente maandag aangekondigd.

De bijeenkomst waarin de gemeenteraad een aanbeveling voor een burgemeesterskandidaat doet is achter gesloten deuren en begint om 19.30 uur in Theater Diligentia. Aansluitend volgt een openbare mededeling.

Het voorstel van de gemeenteraad wordt vervolgens aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. De ministerraad neemt uiteindelijk een beslissing over de voordracht, waarna de koning de nieuwe burgemeester benoemt. Hij wordt daarna formeel beëdigd door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

Den Haag is sinds oktober vorig jaar op zoek naar een opvolger van Pauline Krikke, die opstapte na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Sindsdien neemt Johan Remkes de honneurs tijdelijk waar tot 1 juli.

23 sollicitanten bij vertrouwenscommissie

Smit meldde in maart dat 23 mensen hadden gesolliciteerd naar de burgemeestersvacature. Van de kandidaten waren er negentien vrouw en twee man. Alleen Richard de Mos (fractievoorzitter van de politie beweging Hart voor Den Haag) en Bert Blase (oprichter vernieuwingsbeweging Code Oranje) maakten hun kandidaatstelling openbaar, terwijl de sollicitatieprocedure geheim is. Zij kregen onlangs te horen dat ze het niet waren geworden.

Een vertrouwenscommissie onder leiding van Chris van der Helm (VVD) leidt de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. De groep presenteert donderdag tijdens de vergadering het eindverslag en doet ook een aanbeveling voor de eerste kandidaat. Doorgaans neemt de gemeenteraad de aanbeveling van de vertrouwenscommissie over.