De politie heeft donderdagavond dankzij oplettende burgers een 24-jarige Roemeen aangehouden. De man wordt verdacht van het beroven van een 74-jarige vrouw uit Den Haag.

Het slachtoffer liep rond 18.00 uur op de Schuttersdreef in Den Haag, nadat ze net geld had opgenomen uit een pinautomaat. De vrouw werd niet veel later beroofd van enkele persoonlijke eigendommen.

Een aantal personen was getuige van de beroving en rende achter de verdachte aan. Zij konden hem al snel staande houden en vervolgens overdragen aan de politie.

De persoonlijke eigendommen zijn aangetroffen bij de verdachte en weer teruggeven aan de vrouw. De Roemeen wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.