De drukte op het strand in Scheveningen en andere plekken die onder Veiligheidsregio Haaglanden vallen was donderdag "beheersbaar", meldt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

Hoewel het erg druk was op het strand, hielden mensen keurig 1,5 meter afstand, meldt de woordvoerder. Wel sloot de gemeente parkeerplaatsen af om te voorkomen dat mensen het strand met de auto zouden bereiken.

Volgens de woordvoerder gebeurde dat ook niet veel. Mensen kwamen vooral lopend of per fiets naar het strand. De gemeente roept bezoekers op om niet allemaal tegelijk het strand te verlaten.

Ook in andere recreatieparken in de regio, zoals in Zoetermeer, Delft en Leidschendam, was het extra druk, meldt de woordvoerder.

Het was erg warm met temperaturen tussen de 23 en 28 graden. Hemelvaartsdag geldt als een officiële vrije dag voor werknemers en is een traditioneel drukke dag in Scheveningen. Ook op de boulevards was het een komen en gaan van mensen.

Waarnemend voorzitter van Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, riep mensen daarom eerder op de middag op om niet naar de Haagse stranden te komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.