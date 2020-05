De waarnemend voorzitter van Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, adviseert iedereen in de regio Den Haag om donderdag niet meer naar stranden en recreatiegebieden te komen. Het is er erg druk en dat moet vermeden worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Ga er niet alsnog heen!", tweet de gemeente Den Haag. Remkes roept recreanten ook op om straks niet allemaal tegelijkertijd de stranden en recreatiegebieden te verlaten.

"Hou 1,5 meter afstand, vermijd drukte en opstoppingen, ook lopend en op de fiets!", aldus de gemeente.

Het is erg warm met temperaturen tussen de 23 en 28 graden. Hemelvaartsdag geldt als een officiële vrije dag voor werknemers en is een traditioneel drukke dag in Scheveningen. Ook op de boulevards is het een komen en gaan van mensen

Of er extra maatregelen worden genomen bij het in- en uitgaan van de gebieden is nog niet bekend.

Het was al vroeg druk richting de stranden en recreatiegebieden. Op verschillende plekken zijn toegangswegen richting het strand afgesloten omdat er te veel mensen naar het gebied kwamen.