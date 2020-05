Op het strand van Scheveningen zijn donderdag duizenden mensen uitgelopen om te genieten van de eerste zomerse dag van 2020. De Veiligheidsregio Haaglanden riep eerder nog op om drukke gebieden te vermijden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Duizenden mensen zochten een plekje op het strand van Scheveningen, waar temperaturen van 25 graden werden bereikt. (Foto: Regio15)

Hemelvaartsdag geldt als een officiële vrije dag voor werknemers en is een traditioneel drukke dag in Scheveningen. De coronacrisis lijkt daar geen verandering in te brengen. (Foto: Regio15)

Op veel strandstroken hielden mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren 1,5 meter afstand van elkaar. Het is nog niet bekend of er boetes zijn uitgeschreven. (Foto: Regio15)

Ook zochten veel mensen de zee voor de kust van Scheveningen op. (Foto: Regio15)

Hoewel het kabinet een dringende oproep deed aan buitenlanders om niet naar de Nederlandse kust te komen, kon deze Duitser de verleiding niet weerstaan. (Foto: Regio15)

Ook op de boulevard in Scheveningen was het een komen en gaan van mensen. (Foto: Regio15)