Het omliggende terrein van het Cars Jeans Stadion in Den Haag wordt vanaf vrijdag gebruikt als tijdelijke zorglocatie voor dak- en thuislozen die mogelijk besmet zijn met corona. Op de locatie kunnen patiënten in 'vervangende thuisisolatie' uitzieken, waardoor de kans dat zij anderen besmetten kleiner wordt.

Het is de eerste zorglocatie in Nederland die zich specifiek richt op het opvangen van dak- en thuislozen en is ontstaan met hulp van burgerinitiatief DoneerEenDorp en de voetbalclub ADO Den Haag.

De Kessler Stichting zorgt in samenwerking met GGD Haaglanden en HWW-zorg dat er 24 uur per dag personele bezetting is door verpleegkundigen en begeleiders.

De zorglocatie biedt vanaf vrijdag plek aan tien dak- en thuislozen, maar kan indien nodig worden uitgebreid zodat er ruimte is voor veertig patiënten. De ruimte is opgedeeld in drie zones met aparte ingangen. De eerste zone is voor besmette patiënten, de tweede zone voor mensen die nog niet getest zijn en de derde zone is speciaal voor het personeel.

