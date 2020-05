Verschillende actiegroepen hebben dinsdagochtend gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Shell aan de Carel van Bylantlaan in Den Haag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De demonstratie, georganiseerd door Greenpeace en Code Rood was vooraf aangemeld en toegestaan door de gemeente, op voorwaarde dat actievoerders onderling 1,5 meter afstand hielden. In totaal mochten dertig mensen protesteren.

Er werd met trommels lawaai gemaakt en er werd een spandoek vertoond met de tekst 'Crisis is not the new normal. Dismantle Shell'.

De demonstratie is vreedzaam verlopen.